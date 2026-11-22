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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 35
Ash-Shu'ara
35
26:35
يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون ٣٥
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٣٥
يُرِيدُ
ﲺ
أَن
ﲻ
يُخۡرِجَكُم
ﲼ
مِّنۡ
ﲽ
أَرۡضِكُم
ﲾ
بِسِحۡرِهِۦ
ﲿ
فَمَاذَا
ﳀ
تَأۡمُرُونَ
ﳁ
٣٥
ﳂ
“Hắn định dùng pháp thuật để đánh đuổi các khanh ra khỏi lãnh thổ của các khanh. Vậy các khanh có ý xử trí hắn ra sao?”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.