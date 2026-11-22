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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 34
Ash-Shu'ara
34
26:34
قال للملا حوله ان هاذا لساحر عليم ٣٤
قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌۭ ٣٤
قَالَ
ﲲ
لِلۡمَلَإِ
ﲳ
حَوۡلَهُۥٓ
ﲴ
إِنَّ
ﲵ
هَٰذَا
ﲶ
لَسَٰحِرٌ
ﲷ
عَلِيمٞ
ﲸ
٣٤
ﲹ
(Pha-ra-ông) quay sang bảo các cận thần: “Tên này quả nhiên là một phù thủy tài giỏi.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.