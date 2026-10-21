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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 217
Ash-Shu'ara
217
26:217
وتوكل على العزيز الرحيم ٢١٧
وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٧
وَتَوَكَّلۡ
ﲂ
عَلَى
ﲃ
ٱلۡعَزِيزِ
ﲄ
ٱلرَّحِيمِ
ﲅ
٢١٧
ﲆ
Ngươi hãy phó thác cho Đấng Quyền Lực, Nhân Từ.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.