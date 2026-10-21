Если они не станут руководствоваться твоими наставлениями, то отрекись от их скверных поступков, но не отрекайся от них самих и не разрывай с ними добрых отношений. Будь с ними вежлив, давай им добрые наставления и делай все для того, чтобы они прекратили творить зло и покаялись. После размышления над предыдущим аятом у некоторых людей могло возникнуть ошибочное представление о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, должен был одобрять любые поступки правоверных. Однако обсуждаемый нами аят предотвратил возможность появления подобных воззрений. А лучше всего об этом известно Аллаху.