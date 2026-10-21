После того как Аллах повелел Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, стремиться к совершенствованию своей веры, Он призвал его заботиться о совершенствовании веры окружающих. Ему было приказано предостеречь ближайших родственников, потому что они более кого бы то ни было заслуживают доброго отношения в мирских и религиозных делах. Это совершенно не противоречит тому, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был отправлен ко всему человечеству. Если человеку приказывают делать добро всем людям, а затем говорят: «Будь добр к своим родственникам», - то это всего лишь подчеркивает важность доброго отношения к близким. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, покорился Божьему повелению и начал проповедовать ислам среди всех курейшитских семей. Он увещевал и предостерегал, давал полезные наставления и указывал на прямой путь. Он делал все для того, чтобы его соплеменники уверовали в Единого Аллаха. Однако лишь часть курейшитов обратилась в ислам, тогда как другая их часть предпочла неверие.