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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 210
Ash-Shu'ara
210
26:210
وما تنزلت به الشياطين ٢١٠
وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢١٠
وَمَا
ﱕ
تَنَزَّلَتۡ
ﱖ
بِهِ
ﱗ
ٱلشَّيَٰطِينُ
ﱘ
٢١٠
ﱙ
(Qur’an) không phải do những tên Shaytan mang xuống.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.