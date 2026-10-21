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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 209
Ash-Shu'ara
209
26:209
ذكرى وما كنا ظالمين ٢٠٩
ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٠٩
ذِكۡرَىٰ
ﱐ
وَمَا
ﱑ
كُنَّا
ﱒ
ظَٰلِمِينَ
ﱓ
٢٠٩
ﱔ
Như một sự nhắc nhở (đến cư dân của nó) bởi lẽ TA không hề bất công.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.