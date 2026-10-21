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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 200
Ash-Shu'ara
200
26:200
كذالك سلكناه في قلوب المجرمين ٢٠٠
كَذَٰلِكَ سَلَكْنَـٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠٠
كَذَٰلِكَ
ﲳ
سَلَكۡنَٰهُ
ﲴ
فِي
ﲵ
قُلُوبِ
ﲶ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲷ
٢٠٠
ﲸ
Bằng cách đó, TA đã làm nó (sự vô đức tin) thấm nhuần vào tim của những kẻ tội lỗi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.