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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 20
Ash-Shu'ara
20
26:20
قال فعلتها اذا وانا من الضالين ٢٠
قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًۭا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ٢٠
قَالَ
ﱁ
فَعَلۡتُهَآ
ﱂ
إِذٗا
ﱃ
وَأَنَا۠
ﱄ
مِنَ
ﱅ
ٱلضَّآلِّينَ
ﱆ
٢٠
ﱇ
(Musa) nói (với Pha-ra-ông): “Tôi đã làm điều đó lúc tôi là kẻ không biết gì (vì chưa nhận được sự mặc khải của Allah).”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.