Ты ни в чем не превосходишь нас и не имеешь права требовать от нас покорности и повиновения. Те же самые слова говорили Божьим посланникам предыдущие народы. Все они отвергали пророков и посланников и оправдывали свое неверие этим сомнительным доводом. Воистину, их слова были так же похожи, как были похожи их переполненные неверием сердца. Всякий раз, когда они приводили Божьим избранникам этот сомнительный довод, те отвечали: «Мы - такие же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет Своей милостью того из Своих рабов, кого пожелает» (14:11). Соплеменники Шуейба также заявили, что считают его лжецом. Насколько же несправедливы, дерзки и лживы были эти грешники! Они видели многочисленные знамения, которые им показал пророк Шуейб, и были убеждены в его правдивости и верности. Все посланники Аллаха являли своим народам знамения, когда те начинали препираться и отказывались уверовать. Нетрудно представить себе, насколько убедительны и прекрасны были доводы и знамения пророка Шуейба, которого из-за его красноречия, доброты, выдержки и благоразумия называют лучшим проповедником среди всех пророков. Жители Айки прекрасно знали, что Шуейб говорил им сущую правду, и поэтому их слова о том, что они считали святого пророка лжецом, были бесстыдной ложью.