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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 15
Ash-Shu'ara
15
26:15
قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون ١٥
قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَـٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٥
قَالَ
ﲲ
كـَلَّاۖ
ﲳﲴ
فَٱذۡهَبَا
ﲵ
بِـَٔايَٰتِنَآۖ
ﲶﲷ
إِنَّا
ﲸ
مَعَكُم
ﲹ
مُّسۡتَمِعُونَ
ﲺ
١٥
ﲻ
(Allah) phán bảo (Musa và Harun): “Sẽ không sao, hai ngươi cứ lên đường với những Phép Lạ của TA. Quả thật TA sẽ ở cùng với hai ngươi, TA luôn nghe thấy tất cả.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.