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Ash-Shu'ara
110
26:110
فاتقوا الله واطيعون ١١٠
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠
ﳢ
ﳣ
ﳤ
ﳥ
“Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời Ta.”
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
"فاتقوا الله وأطيعون"
فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله به وائتمنني عليه.