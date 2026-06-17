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Ash-Shu'ara
108
26:108
فاتقوا الله واطيعون ١٠٨
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨
ﳑ
ﳒ
ﳓ
ﳔ
“Thế nên, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời Ta.”
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السعدي Al-Sa'di
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فيما آمركم به, وأنهاكم عنه, فإن هذا هو الذي يترتب على كونه رسولا إليهم, أمينا, فلذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب، فذكر السبب الموجب.