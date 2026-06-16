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Ash-Shu'ara
103
26:103
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣
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Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu, nhưng đa số bọn họ không có đức tin.
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ﴾ الْمَذْكُور مِنْ قِصَّة إبْرَاهِيم وقومه ﴿لَـَٔایَةࣰۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِینَ ١٠٣﴾