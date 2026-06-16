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Ash-Shu'ara
100
26:100
فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
ﲞ
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
“Thế là chúng tôi chẳng có ai can thiệp.”
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Tafsir Muyassar
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 26:100 đến 26:101
فلا أحدَ يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا مَن يَصْدُق في مودتنا ويشفق علينا.