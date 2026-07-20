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As-Sajdah
6
32:6
ذالك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ٦
ذَٰلِكَ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٦
ذَٰلِكَ
عَٰلِمُ
ٱلۡغَيۡبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلرَّحِيمُ
٦
(Đấng sắp đặt mọi việc) đó là Đấng hằng biết điều vô hình và điều hữu hình, là Đấng Quyền Năng, Đấng Khoan Dung.
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Maha Ezzeddine
Theo
7 năm trước
·
Tham chiếu
Surah 26 và Ayah 32:6
Đăng trong
Muslim American Society
There are certain pairs of Allah's names that really stand out in certain surahs.
Every name of Allah has multilayered meanings, but when it is combined with another name, as is often in the Quran, it adds an entirely new dimension of that same name.
Al-Azeez (Almighty) is usually paired with Al-Hakeem (The wise), or sometimes Al-Aleem (The All knowing).
In a few places in the Quran Al-Azeez is paired with Al-Raheem. 13 to be exact.
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