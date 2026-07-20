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As-Sajdah
23
32:23
ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقايه وجعلناه هدى لبني اسراييل ٢٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍۢ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًۭى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٢٣
وَلَقَدۡ
ءَاتَيۡنَا
مُوسَى
ٱلۡكِتَٰبَ
فَلَا
تَكُن
فِي
مِرۡيَةٖ
مِّن
لِّقَآئِهِۦۖ
وَجَعَلۡنَٰهُ
هُدٗى
لِّبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
٢٣
Quả thật, TA đã ban cho Musa Kinh Sách (Tawrah). Do đó, Ngươi (Thiên Sứ) chớ hoài nghi về cuộc gặp gỡ Y (trong chuyến dạ hành và thăng thiên). Và TA đã làm cho (Kinh Tawrah) thành một nguồn Chỉ Đạo cho dân Israel.
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Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Khalid Bashir
Theo
6 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 37:117, 7:145, 5:46, 11:17, 28:43, 32:23, 2:53, 40:53-54, 6:154, 5:43-44, 6:91, 46:12
The Qur'an is a book that describes itself. There is no other book that I have read or know of that describes itself in a manner with which the Qur'an speaks of its own uniqueness and eloquence. What is even more remarkable is that the Qur'an speaks of yet another glorious book in equally magnanimous and beautiful praiseful attributes—the Torah.
Some of these descriptions of the Torah in the Quran are listed here:
al-Furqan: Discerner/Distingu...
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