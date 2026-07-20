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As-Sajdah
11
32:11
۞ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ١١
۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١
۞ قُلۡ
يَتَوَفَّىٰكُم
مَّلَكُ
ٱلۡمَوۡتِ
ٱلَّذِي
وُكِّلَ
بِكُمۡ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّكُمۡ
تُرۡجَعُونَ
١١
Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Thần Chết, vị được giao nhiệm vụ (bắt hồn) các ngươi, sẽ rút hồn các ngươi, rồi các ngươi sẽ được đưa về trình diện Thượng Đế của các ngươi.”
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Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Amer Abbas
Theo
7 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 32:10-14
Đăng trong
Muslim American Society
It may be really hard to live through life (dunya) as a stranger withstanding mockery and challenged in your faith - but with unwavering faith, and if you take away the time dimension, which Allah - exalted is he - transcends as it's clear in the quranic scenery and in the referenced ayats, then you will find that those who are mocking you are crying in humility asking for another chance before their judgment and are being punished severely afte...
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