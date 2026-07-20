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As-Saffat
36
37:36
ويقولون اينا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون ٣٦
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍۢ مَّجْنُونٍۭ ٣٦
وَيَقُولُونَ
أَئِنَّا
لَتَارِكُوٓاْ
ءَالِهَتِنَا
لِشَاعِرٖ
مَّجۡنُونِۭ
٣٦
Chúng bảo: “Chẳng lẽ chúng ta lại đi bỏ các thần linh của chúng ta chỉ vì một gã thi sĩ điên khùng ư?”
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Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
tareq abed
Theo
8 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 37:36-37
SubhanaAllah, the Prophet PBUH virtue is such that all the Prophets prophesized his coming to their people, and had he not come, their prophecies would have been unfulfilled, and thus his coming proves the validity of the previous Prophets (peace be upon them all)
#ProphetsVirtues
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