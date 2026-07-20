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As-Saffat
26
37:26
بل هم اليوم مستسلمون ٢٦
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦
بَلۡ
هُمُ
ٱلۡيَوۡمَ
مُسۡتَسۡلِمُونَ
٢٦
Không (chúng sẽ không làm được gì cho nhau) bởi Ngày đó chúng sẽ phải tự nạp mình (trước sự trừng phạt).
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Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Ilham Amin
Theo
2 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 37:26, 43:69
˹those˺ who believed in Our signs and ˹fully˺ submitted ˹to Us˺.
— Dr. Mustafa Khattab, The Clear Quran
I was trying to teach my niece how to swim, and I started explaining to her how to float. I told her to let go of her fear, to surrender to the water, to trust that the water will keep her afloat, to let go and let float. And as I kept saying these words to her, I was reminded of this ayah and the fact that Allah asks us to FULLY surrender to ...
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