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As-Saffat
172
37:172
انهم لهم المنصورون ١٧٢
إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٧٢
إِنَّهُمۡ
لَهُمُ
ٱلۡمَنصُورُونَ
١٧٢
Quả thật, họ là những người được trợ giúp (từ nơi TA).
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢)
] ئهمانن كه سهرئهكهون بهسهر دوژمنهكانیاندا وه زاڵ ئهبن.