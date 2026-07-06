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As-Saffat
165
37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلصَّآفُّونَ
١٦٥
“Quả thật, chúng tôi đứng thành hàng.”
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وإنا لنحن الصافون أنفسنا فى مواقف العبودية والطاعة لله - عز وجل .