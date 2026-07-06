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As-Saffat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
Các ngươi (những kẻ thờ đa thần) và những thứ mà các ngươi thờ phượng.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 37:154 đến 37:161
( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) أى : أى شئ حدث لكم ، وكيف أصدرتم هذه الأحكام الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل .