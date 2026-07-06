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As-Saffat
158
37:158
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨
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(Những kẻ thờ đa thần) đã bịa đặt mối quan hệ thân thuộc giữa Ngài và loài Jinn trong lúc loài Jinn biết rõ việc chúng sẽ phải trình diện Ngài.
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[
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا
] ئهیانووت: خوای گهوره لهگهڵ جنیهكاندا نهسهب له نێوانیاندا ههیه (وَالْعِيَاذُ بِالله) ئهیانووت: ژن و ژنخوازی له نێوانیاندا ههیه خوای گهوره داوای جنی كردووه جنیان داوهتهوه خوای گهورهو مهلائیكهتیش لهو بووه (وَالْعِيَاذُ بِالله) [
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨)
] له كاتێكدا كه جنیه كافرهكانیش ئهزانن ئامادهی ئاگری دۆزهخ و سزای خوای گهوره ئهبن لهسهر ئهم درۆ ههڵبهستنانه.