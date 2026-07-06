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As-Saffat
155
37:155
افلا تذكرون ١٥٥
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥٥
ﱆ
ﱇ
ﱈ
Lẽ nào các ngươi không nhớ (các ngươi đã sai thế nào) hay sao?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥)
] ئهوه بۆ بیر ناكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهرناگرن لهسهر پووچهڵی و بهتاڵی ئهو قسهیهی خۆتان.