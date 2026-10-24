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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 149
As-Saffat
149
37:149
فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ١٤٩
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٤٩
فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ
ﲵ
أَلِرَبِّكَ
ﲶ
ٱلۡبَنَاتُ
ﲷ
وَلَهُمُ
ﲸ
ٱلۡبَنُونَ
ﲹ
١٤٩
ﲺ
Ngươi (Thiên Sứ) hãy hỏi (những kẻ thờ đa thần) phải chăng con gái thuộc về Thượng Đế của Ngươi còn con trai là của họ?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.