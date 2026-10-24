На долю пророка Йунуса выпало земное наказание, от которого ему удалось избавиться благодаря твердой вере и праведным поступкам. Йунус разгневал своего Господа, когда попытался сбежать от Него. Он думал, что Аллах не сумеет добраться до него, но угодил во чрево огромной рыбы. Аллах не поведал нам о том, какое прегрешение совершил Йунус, потому что знание этого не принесло бы мусульманам никакой пользы. Зато каждому мусульманину полезно знать, что согрешивший человек не сумеет избежать наказания, даже если он - благородный посланник. Что касается пророка Йунуса, то Аллах помог ему обрести праведность, избавил его от наказания и спас от великого позора, однако до этого произошло несколько немаловажных событий. Йунус сбежал и попытался найти спасение на корабле, переполненном людьми и нагруженном вещами и грузами. Выйдя в море, люди обнаружили, что корабль идет на дно. Тогда они решили выбросить одного человека за борт для того, чтобы спасти остальных. Находящиеся на корабле люди не знали, кто заслуживает такой суровой участи, и потому решили поступить справедливо и бросить жребий.