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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 115
As-Saffat
115
37:115
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ١١٥
وَنَجَّيْنَـٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٥
وَنَجَّيۡنَٰهُمَا
ﲇ
وَقَوۡمَهُمَا
ﲈ
مِنَ
ﲉ
ٱلۡكَرۡبِ
ﲊ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲋ
١١٥
ﲌ
TA đã giải cứu hai người họ và đám dân của họ (Israel) thoát khỏi đại họa (sự đuổi cùng giết tận của Pha-ra-ông).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.