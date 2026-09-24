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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Rum Ayah 8
Ar-Rum
8
30:8
اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ٨
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَـٰفِرُونَ ٨
أَوَلَمۡ
ﱙ
يَتَفَكَّرُواْ
ﱚ
فِيٓ
ﱛ
أَنفُسِهِمۗ
ﱜﱝ
مَّا
ﱞ
خَلَقَ
ﱟ
ٱللَّهُ
ﱠ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱡ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱢ
وَمَا
ﱣ
بَيۡنَهُمَآ
ﱤ
إِلَّا
ﱥ
بِٱلۡحَقِّ
ﱦ
وَأَجَلٖ
ﱧ
مُّسَمّٗىۗ
ﱨﱩ
وَإِنَّ
ﱪ
كَثِيرٗا
ﱫ
مِّنَ
ﱬ
ٱلنَّاسِ
ﱭ
بِلِقَآيِٕ
ﱮ
رَبِّهِمۡ
ﱯ
لَكَٰفِرُونَ
ﱰ
٨
ﱱ
Sao họ không chịu suy ngẫm về bản thân họ (và những tạo vật khác ngoài họ)? Quả thật, Allah đã không tạo hóa các tầng trời, trái đất và vạn vật giữa chúng ngoại trừ vì Chân Lý và (Ngài qui định cho chúng) một thời hạn nhất định. Và quả thật, đa số nhân loại đã phủ nhận việc gặp gỡ với Thượng Đế của họ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.