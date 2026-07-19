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Ar-Rum
60
30:60
فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ٦٠
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠
فَٱصۡبِرۡ
إِنَّ
وَعۡدَ
ٱللَّهِ
حَقّٞۖ
وَلَا
يَسۡتَخِفَّنَّكَ
ٱلَّذِينَ
لَا
يُوقِنُونَ
٦٠
Cho nên, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy kiên nhẫn bởi Lời Hứa của Allah chắc chắn là thật. Và Ngươi chớ để cho những kẻ không có đức tin vững chắc làm cho Ngươi ngã lòng (trở nên hấp tấp và không kiên nhẫn).
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Dr Maryam Fayyaz
Theo
32 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 30:60
Bismillah
We sometimes forget how human our beloved prophet Mohammadﷺ truly was.
Because his strength was so constant, his patience so endless, that we begin to imagine him as someone who stood above pain, above fear, above heartbreak. But he didn’t. He felt everything, deeply, intensely, painfully, just like any human heart would.
So when Allah said to him, “Be patient. Indeed, the promise of Allah is true. And do not let those who lack cer...
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