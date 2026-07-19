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Ar-Rum
56
30:56
وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهاذا يوم البعث ولاكنكم كنتم لا تعلمون ٥٦
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَـٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَـٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَـٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥٦
وَقَالَ
ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ
ٱلۡعِلۡمَ
وَٱلۡإِيمَٰنَ
لَقَدۡ
لَبِثۡتُمۡ
فِي
كِتَٰبِ
ٱللَّهِ
إِلَىٰ
يَوۡمِ
ٱلۡبَعۡثِۖ
فَهَٰذَا
يَوۡمُ
ٱلۡبَعۡثِ
وَلَٰكِنَّكُمۡ
كُنتُمۡ
لَا
تَعۡلَمُونَ
٥٦
Riêng những người đã được ban cho sự hiểu biết và đức tin thì sẽ nói: “Quả thật các người đã ở lại (nơi cõi mộ) cho đến Ngày Phục Sinh chiếu theo Kinh Sách của Allah. Bởi thế, đây là Ngày Phục Sinh nhưng các người không biết.”
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Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Abdel-Minem Mustafa
Theo
7 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 38:26, 88:1, 56:1, 37:21, 40:15, 50:20, 40:18, 30:56, 19:39, 50:34, 101:1-3, 42:7, 9:18, 64:9, 40:32, 82:14-15, 4:87, 69:1-3, 50:42, 20:15
Allah gives 20 different names for the Day of Judgement in the Quran! About this, Imam al-Qurtubi said:
'Anything that is great has a many descriptions and names; this was part of the oral tradition of the Arabs. Consider how important the sword is to them, and how beneficial they would consider it to be in their lives. They have five hundred names for it! Because of how important the Day of Resurrection is, and how plentiful its terrors are, All...
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