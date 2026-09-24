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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Rum Ayah 11
Ar-Rum
11
30:11
الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ١١
ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١
ٱللَّهُ
ﲣ
يَبۡدَؤُاْ
ﲤ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲥ
ثُمَّ
ﲦ
يُعِيدُهُۥ
ﲧ
ثُمَّ
ﲨ
إِلَيۡهِ
ﲩ
تُرۡجَعُونَ
ﲪ
١١
ﲫ
Allah là Đấng bắt đầu sự tạo hóa, rồi Ngài sẽ tái tạo nó trở lại, và rồi đây các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.