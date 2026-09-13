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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 8
Ar-Ra'd
8
13:8
الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ٨
ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ٨
ٱللَّهُ
ﱪ
يَعۡلَمُ
ﱫ
مَا
ﱬ
تَحۡمِلُ
ﱭ
كُلُّ
ﱮ
أُنثَىٰ
ﱯ
وَمَا
ﱰ
تَغِيضُ
ﱱ
ٱلۡأَرۡحَامُ
ﱲ
وَمَا
ﱳ
تَزۡدَادُۚ
ﱴﱵ
وَكُلُّ
ﱶ
شَيۡءٍ
ﱷ
عِندَهُۥ
ﱸ
بِمِقۡدَارٍ
ﱹ
٨
ﱺ
Allah biết rõ về bào thai mà mỗi cá thể cái (từ con người và động vật) đang mang và biết rõ tình trạng thiếu và dư (ngày tháng của các bào thai) trong các dạ con, bởi lẽ tất cả mọi thứ ở nơi Ngài đều được định lượng.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.