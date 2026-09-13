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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 43
Ar-Ra'd
43
13:43
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ٤٣
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسْتَ مُرْسَلًۭا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَـٰبِ ٤٣
وَيَقُولُ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
كَفَرُواْ
ﱃ
لَسۡتَ
ﱄ
مُرۡسَلٗاۚ
ﱅﱆ
قُلۡ
ﱇ
كَفَىٰ
ﱈ
بِٱللَّهِ
ﱉ
شَهِيدَۢا
ﱊ
بَيۡنِي
ﱋ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﱌ
وَمَنۡ
ﱍ
عِندَهُۥ
ﱎ
عِلۡمُ
ﱏ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱐ
٤٣
ﱑ
Những kẻ vô đức tin nói: “Ngươi (Muhammad) không phải là (Sứ Giả) được (Allah) cử đến.” Ngươi hãy nói với chúng: “Một mình Allah đã đủ làm nhân chứng giữa ta và các ngươi; và những ai có kiến thức về Kinh Sách cũng vậy.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.