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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 41
Ar-Ra'd
41
13:41
اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ٤١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٤١
أَوَلَمۡ
ﲽ
يَرَوۡاْ
ﲾ
أَنَّا
ﲿ
نَأۡتِي
ﳀ
ٱلۡأَرۡضَ
ﳁ
نَنقُصُهَا
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
أَطۡرَافِهَاۚ
ﳄﳅ
وَٱللَّهُ
ﳆ
يَحۡكُمُ
ﳇ
لَا
ﳈ
مُعَقِّبَ
ﳉ
لِحُكۡمِهِۦۚ
ﳊﳋ
وَهُوَ
ﳌ
سَرِيعُ
ﳍ
ٱلۡحِسَابِ
ﳎ
٤١
ﳏ
Lẽ nào chúng (những kẻ vô đức tin) không thấy rằng việc TA đến đất đai của chúng rồi thu hẹp các biên giới của nó ở mọi phía (qua việc cho người Muslim chinh phục và lan rộng Islam)? Quả thật, Allah là Đấng định đoạt, và không ai có quyền đảo ngược sự định đoạt của Ngài, và Ngài rất nhanh chóng trong việc thanh toán.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.