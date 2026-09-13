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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 36
Ar-Ra'd
36
13:36
والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب ٣٦
وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ ٣٦
وَٱلَّذِينَ
ﱚ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱜ
يَفۡرَحُونَ
ﱝ
بِمَآ
ﱞ
أُنزِلَ
ﱟ
إِلَيۡكَۖ
ﱠﱡ
وَمِنَ
ﱢ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﱣ
مَن
ﱤ
يُنكِرُ
ﱥ
بَعۡضَهُۥۚ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّمَآ
ﱩ
أُمِرۡتُ
ﱪ
أَنۡ
ﱫ
أَعۡبُدَ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
وَلَآ
ﱮ
أُشۡرِكَ
ﱯ
بِهِۦٓۚ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
أَدۡعُواْ
ﱳ
وَإِلَيۡهِ
ﱴ
مَـَٔابِ
ﱵ
٣٦
ﱶ
Những người (có đức tin trong số những người) mà TA (Allah) đã ban cho họ Kinh Sách (Tawrah và Injil) vui mừng về những điều đã được ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad), nhưng trong số các phe (đối lập) có những kẻ phủ nhận một phần của Nó. Vì vậy, Ngươi hãy nói: “Quả thật, ta chỉ được lệnh thờ phượng một mình Allah, không tổ hợp với Ngài (bất cứ điều gì), với Ngài ta cầu nguyện, và với Ngài ta trở về trình diện.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.