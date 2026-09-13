[ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه زهوی ڕاخستووهو درێژ كردووه، وه شاخهكانیشی وهكو مێخ داكوتیوه لهناو زهویدا بۆ ئهوهی جێگیر بن، وه ڕووباریشی داناوه تیایدا [ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ] وه له ههموو بهرووبوومێكیش خوای گهوره نێرو مێی دروستكردووه [ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ] به شهو ڕووناكی ڕۆژ دائهپۆشێ [ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣) ] به دڵنیایى ههموو ئهمانه بهڵگهو نیشانهن لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره بۆ كهسانێك كه بیر بكهنهوه.