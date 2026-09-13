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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 28
Ar-Ra'd
28
13:28
الذين امنوا وتطمين قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمين القلوب ٢٨
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ٢٨
ٱلَّذِينَ
ﳖ
ءَامَنُواْ
ﳗ
وَتَطۡمَئِنُّ
ﳘ
قُلُوبُهُم
ﳙ
بِذِكۡرِ
ﳚ
ٱللَّهِۗ
ﳛﳜ
أَلَا
ﳝ
بِذِكۡرِ
ﳞ
ٱللَّهِ
ﳟ
تَطۡمَئِنُّ
ﳠ
ٱلۡقُلُوبُ
ﳡ
٢٨
ﳢ
(Đó là) những người có đức tin và con tim của họ tìm thấy sự an bình trong sự tụng niệm (tưởng nhớ) Allah. Quả thật, với sự tụng niệm (tưởng nhớ) Allah, các con tim sẽ tìm thấy sự an bình và thanh thản!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.