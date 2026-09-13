Всевышний поведал о том, что грешники, которые отказываются уверовать в Божьи знамения, противятся посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и требуют от него удивительных чудес. Они возмущаются тем, что затребованные ими чудеса не происходят, и заявляют, что если бы эти чудеса произошли, то они непременно обратились бы в верующих. Но ведь Аллах наставляет на прямой путь только тех, кто стремится снискать Его благоволение. Они не способны наставить на прямой путь или ввести в заблуждение, и не следует связывать веру с ниспосланием новых знамений. Более того, они говорят неправду, ибо даже если к ним явятся ангелы, или с ними заговорят покойники, или перед ними будут собраны любые другие знамения, то они все равно не уверуют, пока этого не пожелает Всевышний Аллах. Воистину, большинство неверующих не ведает этого. Нет никакой необходимости в том, чтобы посланник Аллаха показывал знамение, которое от него потребовали многобожники. Достаточно того, что он явил им множество других знамений, свидетельствующих о правдивости своего учения. Он выполнил поставленную перед ним задачу, и люди могут извлечь из этого гораздо больше пользы, нежели из тех знамений, которые они хотят увидеть. А если им будут ниспосланы знамения, которые они затребовали, после чего они вновь откажутся уверовать, то Всевышний Аллах не станет медлить с их наказанием.