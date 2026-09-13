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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 23
Ar-Ra'd
23
13:23
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابايهم وازواجهم وذرياتهم والملايكة يدخلون عليهم من كل باب ٢٣
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍۢ ٢٣
جَنَّٰتُ
ﱽ
عَدۡنٖ
ﱾ
يَدۡخُلُونَهَا
ﱿ
وَمَن
ﲀ
صَلَحَ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
ءَابَآئِهِمۡ
ﲃ
وَأَزۡوَٰجِهِمۡ
ﲄ
وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ
ﲅﲆ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﲇ
يَدۡخُلُونَ
ﲈ
عَلَيۡهِم
ﲉ
مِّن
ﲊ
كُلِّ
ﲋ
بَابٖ
ﲌ
٢٣
ﲍ
Những Ngôi Vườn Vĩnh Cửu (nơi Thiên Đàng), họ sẽ đi vào đó cùng với những người ngoan đạo trong số cha mẹ, vợ chồng và con cháu của họ. Và các Thiên Thần đi vào chúc mừng họ từ mỗi cánh cổng.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.