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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 19
Ar-Ra'd
19
13:19
۞ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب ١٩
۞ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٩
۞ أَفَمَن
ﱁ ﱂ
يَعۡلَمُ
ﱃ
أَنَّمَآ
ﱄ
أُنزِلَ
ﱅ
إِلَيۡكَ
ﱆ
مِن
ﱇ
رَّبِّكَ
ﱈ
ٱلۡحَقُّ
ﱉ
كَمَنۡ
ﱊ
هُوَ
ﱋ
أَعۡمَىٰٓۚ
ﱌﱍ
إِنَّمَا
ﱎ
يَتَذَكَّرُ
ﱏ
أُوْلُواْ
ﱐ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﱑ
١٩
ﱒ
(Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Lẽ nào một người biết những gì được ban xuống cho Ngươi là chân lý (rồi y tin và đi theo) lại giống như một kẻ mù (không nhìn thấy được chân lý)? Quả thật, chỉ những người hiểu biết mới nhận thức và tiếp thu được (điều đó).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.