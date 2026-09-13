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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 14
Ar-Ra'd
14
13:14
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ١٤
لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَـٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ ١٤
لَهُۥ
ﱁ
دَعۡوَةُ
ﱂ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱃﱄ
وَٱلَّذِينَ
ﱅ
يَدۡعُونَ
ﱆ
مِن
ﱇ
دُونِهِۦ
ﱈ
لَا
ﱉ
يَسۡتَجِيبُونَ
ﱊ
لَهُم
ﱋ
بِشَيۡءٍ
ﱌ
إِلَّا
ﱍ
كَبَٰسِطِ
ﱎ
كَفَّيۡهِ
ﱏ
إِلَى
ﱐ
ٱلۡمَآءِ
ﱑ
لِيَبۡلُغَ
ﱒ
فَاهُ
ﱓ
وَمَا
ﱔ
هُوَ
ﱕ
بِبَٰلِغِهِۦۚ
ﱖﱗ
وَمَا
ﱘ
دُعَآءُ
ﱙ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
فِي
ﱜ
ضَلَٰلٖ
ﱝ
١٤
ﱞ
Sự cầu nguyện chỉ xứng đáng thuộc về một mình (Allah) bởi (các thần linh bục tượng) mà (những kẻ đa thần) cầu nguyện ngoài Ngài đều không đáp lại chúng bất cứ thứ gì. (Hình ảnh cầu xin, khấn vái đó) chẳng khác nào hình ảnh của một người (đang khát) đưa hai bàn tay ra hứng nước đưa vào miệng nhưng nước không thể đến miệng của y được. Thật vậy, sự cầu nguyện của những kẻ vô đức tin chỉ đưa họ lún sâu vào lầm lạc.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.