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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 13
Ar-Ra'd
13
13:13
ويسبح الرعد بحمده والملايكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ١٣
وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَـٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١٣
وَيُسَبِّحُ
ﳁ
ٱلرَّعۡدُ
ﳂ
بِحَمۡدِهِۦ
ﳃ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﳄ
مِنۡ
ﳅ
خِيفَتِهِۦ
ﳆ
وَيُرۡسِلُ
ﳇ
ٱلصَّوَٰعِقَ
ﳈ
فَيُصِيبُ
ﳉ
بِهَا
ﳊ
مَن
ﳋ
يَشَآءُ
ﳌ
وَهُمۡ
ﳍ
يُجَٰدِلُونَ
ﳎ
فِي
ﳏ
ٱللَّهِ
ﳐ
وَهُوَ
ﳑ
شَدِيدُ
ﳒ
ٱلۡمِحَالِ
ﳓ
١٣
ﳔ
Sấm sét tôn cao (Allah) với lời ca ngợi Ngài (theo cách riêng của nó) và các Thiên Thần tôn cao Ngài bằng nỗi sợ đối với Ngài. Và Ngài dùng sấm sét đánh những kẻ nào Ngài muốn; và chúng không ngừng tranh luận về Allah. Quả thật, Ngài rất mạnh bạo trong kế hoạch (trừng phạt những kẻ chống đối).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.