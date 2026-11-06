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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 98
An-Nisa
98
4:98
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ٩٨
إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةًۭ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًۭا ٩٨
إِلَّا
ﲐ
ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ
ﲑ
مِنَ
ﲒ
ٱلرِّجَالِ
ﲓ
وَٱلنِّسَآءِ
ﲔ
وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
ﲕ
لَا
ﲖ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲗ
حِيلَةٗ
ﲘ
وَلَا
ﲙ
يَهۡتَدُونَ
ﲚ
سَبِيلٗا
ﲛ
٩٨
ﲜ
Ngoại trừ những người yếu đuối và cô thế trong số những người đàn ông, phụ nữ và trẻ con, họ không có phương tiện (để di cư) cũng như không được ai dẫn đường.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.