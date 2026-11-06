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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 88
An-Nisa
88
4:88
۞ فما لكم في المنافقين فيتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ٨٨
۞ فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًۭا ٨٨
۞ فَمَا
ﱕ ﱖ
لَكُمۡ
ﱗ
فِي
ﱘ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﱙ
فِئَتَيۡنِ
ﱚ
وَٱللَّهُ
ﱛ
أَرۡكَسَهُم
ﱜ
بِمَا
ﱝ
كَسَبُوٓاْۚ
ﱞﱟ
أَتُرِيدُونَ
ﱠ
أَن
ﱡ
تَهۡدُواْ
ﱢ
مَنۡ
ﱣ
أَضَلَّ
ﱤ
ٱللَّهُۖ
ﱥﱦ
وَمَن
ﱧ
يُضۡلِلِ
ﱨ
ٱللَّهُ
ﱩ
فَلَن
ﱪ
تَجِدَ
ﱫ
لَهُۥ
ﱬ
سَبِيلٗا
ﱭ
٨٨
ﱮ
Làm sao các ngươi (những người có đức tin) chỉ vì đám người giả tạo đức tin mà tách thành hai nhóm (đối lập) trong khi Allah đã lật đổ điều (xấu) mà họ đã làm? Lẽ nào các ngươi muốn hướng dẫn kẻ đã bị Allah làm cho lầm lạc? Quả thật, ai đã bị Allah làm cho lầm lạc thì sẽ không tìm được con đường (chân lý) cho mình.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.