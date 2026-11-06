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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 85
An-Nisa
85
4:85
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيية يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ٨٥
مَّن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً حَسَنَةًۭ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةًۭ سَيِّئَةًۭ يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌۭ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقِيتًۭا ٨٥
مَّن
ﲵ
يَشۡفَعۡ
ﲶ
شَفَٰعَةً
ﲷ
حَسَنَةٗ
ﲸ
يَكُن
ﲹ
لَّهُۥ
ﲺ
نَصِيبٞ
ﲻ
مِّنۡهَاۖ
ﲼﲽ
وَمَن
ﲾ
يَشۡفَعۡ
ﲿ
شَفَٰعَةٗ
ﳀ
سَيِّئَةٗ
ﳁ
يَكُن
ﳂ
لَّهُۥ
ﳃ
كِفۡلٞ
ﳄ
مِّنۡهَاۗ
ﳅﳆ
وَكَانَ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
عَلَىٰ
ﳉ
كُلِّ
ﳊ
شَيۡءٖ
ﳋ
مُّقِيتٗا
ﳌ
٨٥
ﳍ
Ai tận lực can thiệp mang lại điều tốt cho người khác thì y sẽ được ân phước cho việc đó còn ai tận lực can thiệp mang lại điều xấu cho người khác thì y phải gánh vác phần tội lỗi về việc đó. Quả thật, Allah giám sát tất cả mọi sự việc.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.