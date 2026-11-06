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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 82
An-Nisa
82
4:82
افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٨٢
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًۭا كَثِيرًۭا ٨٢
أَفَلَا
ﱫ
يَتَدَبَّرُونَ
ﱬ
ٱلۡقُرۡءَانَۚ
ﱭﱮ
وَلَوۡ
ﱯ
كَانَ
ﱰ
مِنۡ
ﱱ
عِندِ
ﱲ
غَيۡرِ
ﱳ
ٱللَّهِ
ﱴ
لَوَجَدُواْ
ﱵ
فِيهِ
ﱶ
ٱخۡتِلَٰفٗا
ﱷ
كَثِيرٗا
ﱸ
٨٢
ﱹ
Tại sao họ không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? Nếu như Nó đến từ một ai khác ngoài Allah thì chắc chắn họ đã tìm thấy trong đó rất nhiều điều mâu thuẫn, đối lập nhau.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.