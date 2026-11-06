Все хорошее, что выпадает на долю человека в духовной и мирской жизни, происходит от Аллаха, поскольку именно Он оказывает людям милость и облегчает им достижение благ. А все плохое, что постигает его в духовной и мирской жизни, является следствием его грехов и дурных приобретений. Однако еще больше тех грехов, которые Аллах прощает ему. Всевышний распахнул перед рабами ворота Своей милости, повелел им войти в них и сообщил, что ослушание мешает людям получить ее. Если же после этого человек совершает грехи, то он не должен упрекать никого, кроме себя самого, ведь он сам мешает себе достичь милости и милосердия Аллаха. Далее в аяте сообщается, что миссия Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, распространяется на все человечество. Аллах отправил его посланником для всех людей, и довольно того, что Он засвидетельствовал это, когда одарил его победой и явил людям удивительные чудеса и неопровержимые доказательства его правдивости. Безусловно, это - самое великое свидетельство. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Чье свидетельство является самым важным?” Скажи: “Аллах - Свидетель между мною и вами”» (6:19). Если известно, что Аллах обладает совершенным знанием, неограниченным могуществом и великой мудростью, и если Аллах оказал Своему посланнику великую поддержку, то у людей не должно быть сомнений в том, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, действительно был Его посланником. Но если бы он попытался оболгать Аллаха, то Он схватил бы его за правую руку и перерезал бы ему яремную вену.