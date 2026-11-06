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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 77
An-Nisa
77
4:77
الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ٧٧
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةًۭ ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ قَرِيبٍۢ ۗ قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌۭ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧
أَلَمۡ
ﱸ
تَرَ
ﱹ
إِلَى
ﱺ
ٱلَّذِينَ
ﱻ
قِيلَ
ﱼ
لَهُمۡ
ﱽ
كُفُّوٓاْ
ﱾ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﱿ
وَأَقِيمُواْ
ﲀ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲁ
وَءَاتُواْ
ﲂ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲃ
فَلَمَّا
ﲄ
كُتِبَ
ﲅ
عَلَيۡهِمُ
ﲆ
ٱلۡقِتَالُ
ﲇ
إِذَا
ﲈ
فَرِيقٞ
ﲉ
مِّنۡهُمۡ
ﲊ
يَخۡشَوۡنَ
ﲋ
ٱلنَّاسَ
ﲌ
كَخَشۡيَةِ
ﲍ
ٱللَّهِ
ﲎ
أَوۡ
ﲏ
أَشَدَّ
ﲐ
خَشۡيَةٗۚ
ﲑﲒ
وَقَالُواْ
ﲓ
رَبَّنَا
ﲔ
لِمَ
ﲕ
كَتَبۡتَ
ﲖ
عَلَيۡنَا
ﲗ
ٱلۡقِتَالَ
ﲘ
لَوۡلَآ
ﲙ
أَخَّرۡتَنَآ
ﲚ
إِلَىٰٓ
ﲛ
أَجَلٖ
ﲜ
قَرِيبٖۗ
ﲝﲞ
قُلۡ
ﲟ
مَتَٰعُ
ﲠ
ٱلدُّنۡيَا
ﲡ
قَلِيلٞ
ﲢ
وَٱلۡأٓخِرَةُ
ﲣ
خَيۡرٞ
ﲤ
لِّمَنِ
ﲥ
ٱتَّقَىٰ
ﲦ
وَلَا
ﲧ
تُظۡلَمُونَ
ﲨ
فَتِيلًا
ﲩ
٧٧
ﲪ
Phải chăng Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) không nhìn thấy những người khi có lời bảo: “Các người hãy ngưng chiến, hãy chu đáo thiết lập lễ nguyện Salah và hãy xuất Zakah”.
1
Nhưng rồi sau đó, khi có lệnh bắt buộc họ phải chiến đấu thì một thành phần trong số họ sợ thiên hạ giống như sợ Allah, thậm chí còn sợ hơn. họ than: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, tại sao Ngài lại ban lệnh chiến đấu ngay lúc này vậy, phải chi Ngài trì hoãn cho bầy tôi thêm một thời gian nữa (để bầy tôi được hưởng thụ cuộc sống).” Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Vật chất của cuộc sống trần gian này chỉ là ít ỏi trong khi cõi Đời Sau tốt đẹp hơn dành cho người ngoan đạo; và các ngươi sẽ không bị đối xử bất công một chút nào.”
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