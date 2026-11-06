﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِینَ قِیلَ لَهُمۡ كُفُّوۤا۟ أَیۡدِیَكُمۡ﴾ عَنْ قِتَال الْكُفَّار لَمَّا طَلَبُوهُ بِمَكَّة لِأَذَى الْكُفَّار لَهُمْ وَهُمْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة ﴿وَأَقِیمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ﴾ فُرِضَ ﴿عَلَیۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إِذَا فَرِیقࣱ مِّنۡهُمۡ یَخۡشَوۡنَ﴾ يَخَافُونَ ﴿ٱلنَّاسَ﴾ الكفار أي عذابهم بالقتل ﴿كَخَشۡیَةِ﴾ ـهِم عَذَاب ﴿ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡیَةࣰۚ﴾ مِنْ خَشْيَتهمْ لَهُ وَنَصْب {أَشَدَّ} عَلَى الْحَال وَجَوَاب «لَمَّا» دَلَّ عَلَيْهِ {إِذَا} وَمَا بَعْدهَا أَيْ فَاجَأَتْهُمْ الْخَشْيَة ﴿وَقَالُوا۟﴾ جَزَعًا مِنْ الْمَوْت ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَیۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَاۤ﴾ هَلَّا ﴿أَخَّرۡتَنَاۤ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ قَرِیبࣲۗ قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿مَتَـٰعُ ٱلدُّنۡیَا﴾ مَا يَتَمَتَّع بِهِ فِيهَا أَوْ الِاسْتِمْتَاع بِهَا ﴿قَلِیلࣱ﴾ آيِل إلَى الْفَنَاء ﴿وَٱلۡـَٔاخِرَةُ﴾ أَيْ الْجَنَّة ﴿خَیۡرࣱ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ﴾ عِقَاب اللَّه بِتَرْكِ مَعْصِيَته ﴿وَلَا تُظۡلَمُونَ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء تُنْقَصُونَ مِنْ أَعْمَالكُمْ ﴿فَتِیلًا ۷۷﴾ قدر قشرة النواة فجاهدوا